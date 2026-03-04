Sci alpinismo | Giulia Murada vice campionessa europea nella Sprint Race

Giulia Murada si è aggiudicata il secondo posto nella Sprint Race di sci alpinismo durante la prima tappa del campionato europeo che si sta svolgendo a Shahdag, in Azerbaigian. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi e si è conclusa con questa posizione per Murada. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo e tecnicamente difficile.

Giulia Murada è vice campionessa europea della Sprint Race di sci alpinismo: questo l'esito della prima prova della rassegna continentale in corso di svolgimento a Shahdag in Azerbaigian. L'atleta valtellinese, nella finalissima è partita forte, prendendo subito la testa della gara, inseguita dalla svizzera Marianne Fatton: la Murada è rimasta in testa fino all'ultima zona di transizione, prima della discesa decisiva verso il traguardo. E' stato a questo punto che, utilizzando anche il fisico, la campionessa olimpica elvetica ha piazzato il sorpasso che si è rivelato decisivo e si è aggiudicato il titolo europeo con un solo secondo di vantaggio proprio su Giulia Murada.