Il ministro della Salute ha dichiarato che modernizzare il Servizio sanitario nazionale rappresenta una priorità, definendolo la più grande infrastruttura pubblica del Paese. Durante un intervento all’ottava edizione di un evento dedicato, ha sottolineato che il Ssn non va visto come un costo, ma come un elemento fondamentale dello Stato. La discussione si è concentrata sui passi necessari per aggiornare e migliorare il sistema sanitario pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ssn non è un costo, ma un pilastro dello Stato. Intervenendo all’ottava edizione dell’ Investing for Life Health Summit, organizzato da Msd Italia a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ribadito con forza che il Servizio sanitario nazionale rappresenta un orgoglio per l’Italia. Secondo il ministro, il Ssn non può essere considerato una semplice voce di spesa, bensì la più grande infrastruttura pubblica del Paese, che oggi necessita di un profondo processo di modernizzazione. L’obiettivo è chiaro: rendere il sistema più efficace nel rispondere ai nuovi bisogni di salute, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili e vulnerabili, in linea con quanto sancito dall’articolo 32 della Costituzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schillaci: “Modernizzare il Servizio sanitario nazionale, la più grande infrastruttura pubblica del Paese”

Leggi anche: Schillaci: "Vogliamo modernizzare Ssn, la nostra più grande infrastruttura pubblica"

Schillaci: Rendiamo più moderno il servizio sanitario nazionale che il mondo ci invidia“La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme: questo il titolo del convegno promosso dal presidente della Commissione Sanità e Lavoro...

Contenuti e approfondimenti su Schillaci Modernizzare il Servizio....

Schillaci: Non può essere il Cap a decidere quanto si vive. E un rapporto lancia allarme su cronicità e disuguaglianze: 10% cittadini rinuncia a cureIl ministro richiama l’articolo 32 e rilancia sulle Case di comunità per ridurre disuguaglianze e frammentarietà dei servizi. quotidianosanita.it

IA, Telemedicina e FSE. Schillaci: Nuove tecnologie e innovazione fondamentali per aiutare il SsnIl ministro della Salute a Bari per la XVIII edizione del Caduceo d’Oro 2024, di cui è stato insignito, assieme al Direttore di Agenas, Domenico Mantoan. Mantoan: In atto una rivoluzione digitale che ... quotidianosanita.it