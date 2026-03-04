Nel 2000, l’Italia affronta la sconfitta contro la Francia in una partita di calcio. Nel frattempo, nel mondo del cinema, il film “Scary Movie” continua a essere ricordato come una commedia che ha fatto discutere. Ora, nel 2026, si domanda se quel film abbia ancora un senso nel panorama cinematografico attuale.

Anno 2000.La paura del Millennium Bug è stata superata, l’Italia perde contro la Francia nella finale degli Europei di calcio per colpa di un maledetto golden goal di David Trezeguet nei tempi supplementari e assistiamo all’inizio della fine: gente comune che inizia a bramare notorietà con l’inizio de Il grande fratello. E il cinema che fa? Quell’anno escono una marea di cult: Il gladiatore, Memento, American Psycho, mentre la Disney (in preda alla schizofrenia) sforna sia quella strana creatura meglio nota come Dinosauri che quella perla meravigliosa de Le follie dell’imperatore. Ma nel 2000 al cinema arriva Scary Movie. Un film che si autodefiniva col suo sottotitolo: « Senza paura, senza vergogna, senza cervello ». 🔗 Leggi su Screenworld.it

‘Scary Movie 6’: di quali horror si prenderà gioco stavolta?Ebbene sì, la saga comica Scary Movie, da sempre diavola beffeggiatrice dei più famosi film horror della storia del cinema, torna a mietere le sue...

Scary Movie 6: Marlon Wayans 'pirata' il teaser trailer del suo filmL'attore, co-ideatore del franchise comico ispirato ai popolari slasher, ha condiviso online un video con le prime immagini del film.

Scary Movie ha ancora senso nel 2026

