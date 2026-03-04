Scandone Avellino vince ancora | poker di successi e Caiazzo superata 41-61

La Scandone Avellino ottiene la quarta vittoria consecutiva nel recupero della 21ª giornata di campionato, battendo lo Step Back Caiazzo con il punteggio di 41-61. La squadra allenata da coach Di Ciro Dell’Imperio si impone sul campo avversario, mantenendo un momento positivo di forma e consolidando la sua posizione in classifica. La partita si conclude con una vittoria netta per i biancoverdi.

La Scandone Avellino cala il poker e conferma il suo ottimo momento di forma. Nel recupero della 21ª giornata di campionato, la formazione guidata da coach Di Ciro Dell’Imperio espugna il campo dello Step Back Caiazzo con il punteggio di 41-61, conquistando così la quarta vittoria consecutiva e dando continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane. I biancoverdi salgono così a 26 punti in classifica. Sul parquet del Pala Piccolo di Caserta, i biancoverdi hanno offerto una prestazione solida e convincente, dimostrando compattezza, intensità e grande fiducia nei propri mezzi. Dopo un primo tempo equilibrato, gli irpini danno la spallata alla partita giocando un terzo quarto di ottimo livello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scandone Avellino-Step Back Caiazzo, match rinviatoSi comunica che la gara tra la Scandone Avellino e Step Back Caiazzo, inizialmente prevista per il giorno 21022026 alle ore 19:00, è stata rinviata...

Scandone, missione continuità: ad Avellino la sfida cruciale con la StepBack Caiazzo dell’ex JohnsonArchiviata la prestigiosa vittoria contro la capolista Carver, la Scandone Avellino si prepara al recupero della ventunesima giornata sul parquet del...

Tutti gli aggiornamenti su Scandone Avellino.

Discussioni sull' argomento La Scandone Avellino supera la capolista Carver Roma; Esame da primato al DelMauro. La Scandone attende la capolista Carver Roma.

Scandone Avellino, esame maturità a Caserta: contro Caiazzo per dare continuitàLa Scandone Avellino si presenta all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte dell’impresa contro la prima della classe. I ragazzi di coach Dell’Imperio vogliono dare continuità al momento ... orticalab.it

La Scandone Avellino sfida la capolista Carver Roma: al Del Mauro un test da verticeUna sfida che può valere molto più di due punti. Domenica 1 marzo alle ore 18 la Scandone Avellino ospiterà al Del Mauro la capolista Carver Roma in quello che si preannuncia come uno dei match più ... orticalab.it

Tra il 2010 e il 2013, nel cuore dell’area della Scandone Avellino, c’era un uomo che non si tirava mai indietro. Linton Johnson. Con la canotta biancoverde addosso diventò presto un punto fermo, uno di quelli che fanno il lavoro sporco senza fare rumore, ma facebook