Sayf | Milano é sold out! Si aggiungono tre imperdibili date al suo Santissimo Tour

Milano ha registrato il tutto esaurito per il concerto di Sayf, che ha annunciato tre nuove date del suo “Santissimo Tour”. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto un posizionamento tra i primi, il cantante ha deciso di ampliare il calendario delle esibizioni. Le date aggiuntive si terranno in diverse città italiane e sono state subito annunciate attraverso i canali ufficiali.

Dopo il tutto esaurito nel 2025, tra 10 giorni riparte il "G – PALASPORT". Si aggiunge una nuova data al tour estivo Dopo un Festival di Sanremo da protagonista, in cui ha conquistato il podio in gara con "TU MI PIACI TANTO" (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri) e nella serata delle cover con "HIT THE ROAD JACK" di Ray Charles, sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi, SAYF annuncia il SOLD OUT della data di mercoledì 21 ottobre all'Alcatraz di Milano e aggiunge TRE NUOVI APPUNTAMENTI per il suo SANTISSIMO TOUR.