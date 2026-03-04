Sarà una primavera calda e piovosa soprattutto a marzo | cosa ci aspetta secondo Arpa

Secondo le previsioni di Arpa, la primavera in Piemonte sarà caratterizzata da temperature elevate e da piogge frequenti, soprattutto a marzo. Le stime indicano un avvio di stagione più caldo e piovoso rispetto alla norma, mentre ad aprile le temperature si abbasseranno leggermente. La stagione si prospetta quindi con variazioni significative nel clima, con periodi di pioggia e di caldo intenso.

Secondo le previsioni stagionali, nella nostra regione sarà una primavera abbastanza calda, con un inizio più piovoso e un aprile più fresco Sarà una primavera calda e anche piovosa quella appena iniziata in Piemonte. In particolare, le previsioni stagionali parlano di un inizio di stagione più caldo e piovoso a cui seguirà un aprile più fresco. A rivelarlo è l'ultimo report di Arpa, in cui si fa il punto sulle previsioni per i mesi primaverili nella nostra regione. La primavera meteorologica inizia infatti il 1° marzo e, in base alle valutazioni effettuate, si preannuncia "più calda rispetto alla media climatologica, con anomalie... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Come sarà la primavera 2026 in Piemonte: più calda e con piogge abbondanti nei primi mesiArpa Piemonte prevede una primavera 2026 più calda della media, con piogge abbondanti e possibili nevicate sui rilievi. quotidianopiemontese.it

Che primavera sarà? Per l'Arpa inizio stagione piovoso e temperature sopra la mediaLe previsioni a lungo termine dell'agenzia per i prossimi mesi, che si preannunciano più caldi rispetto alla norma climatologica ... cuneodice.it

