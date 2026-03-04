Santa Anastasia | il gioiello gotico di Verona

La Basilica di Santa Anastasia a Verona è uno dei principali esempi di architettura gotica nel paese, distinguendosi come la chiesa più grande della città. Costruita nel XIII secolo, presenta dettagli artistici e strutturali che la rendono un punto di riferimento per l’arte religiosa dell’epoca. La sua facciata e gli interni sono visitati ogni anno da numerosi turisti e appassionati di storia.

Vi portiamo alla scoperta della Basilica di Santa Anastasia, uno dei massimi capolavori del Gotico italiano e la chiesa più grande di Verona. La sua costruzione ebbe inizio intorno al 1290, per volontà dei frati domenicani, e ancora oggi racconta secoli di storia, arte e spiritualità. Dedicata ufficialmente a San Pietro Martire, domenicano veronese e co-patrono della città insieme a San Zeno, la basilica conserva il nome di una precedente chiesa longobarda intitolata a Santa Anastasia, martire del IV secolo, della quale mantiene viva la memoria.

"Santa Anastasia, visita alla basilica che non c'è" Costruita in mezzo...

