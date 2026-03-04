Sanremo perché ho visto dissonanza tra le parole di Cecchettin e il testo di Sal Da Vinci e sono stato insultato

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, un utente ha scritto un post sulla pagina Facebook dedicata all’evento, suscitando reazioni e insulti. In quel messaggio, sono emerse alcune discrepanze tra le parole di Cecchettin e il testo di Sal Da Vinci, destando confusione tra i lettori. La discussione ha portato a commenti accesi, che hanno incluso anche insulti nei confronti dell’autore del post.

L’inferno dentro un mio post sulla pagina pubblica Facebook. Qualche riga sulla finale del Festival di Sanremo 2026. Gino Cecchettin sale all’Ariston e dice che scambiamo il controllo con l’amore. Poi vince una canzone che dice “senza te non ha senso vivere”. Ho scritto che qualcosa non tornava. Quello che è successo dopo non è stato un dibattito. È stato altro. La domanda è rimasta senza risposta — sepolta sotto gli insulti. Vale la pena riproporla. Più in grande. Nei consueti nove punti di questo blog. 1. Partiamo dai fatti, non dalle opinioni. Nella notte del primo marzo, durante la serata finale di Sanremo 2026, Gino Cecchettin è salito sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

