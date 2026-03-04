Durante una recente intervista, Carlo Conti ha condiviso per la prima volta quali sono i suoi brani preferiti in vista di Sanremo 2026. La sua selezione include diverse canzoni e artisti che ha avuto modo di ascoltare e apprezzare nel corso degli ultimi mesi. La sua preferenza, così come il suo giudizio sui brani in gara, ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

A distanza di pochi giorni dalla finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti rivela quali sono i suoi brani preferiti. Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Sanremo 2026, tuttavia in rete si sta ancora parlando molto del Festival della canzone italiana. Solo nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato Carlo Conti, che si è collegato in diretta con Radio Toscana. A sorpresa, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha rivelato per la prima volta quali sono i suoi brani preferiti tra quelli in gara al Festival. Queste le dichiarazioni del presentatore, raccolte da Isa&Chia: «A mio giudizio il brano più bello era quello di Fedez e Masini: moderno, potente, cantato benissimo con un testo pazzesco. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, Carlo Conti rivela per la prima volta i suoi brani preferiti

Leggi anche: “È un presidente pop!”, Mattarella riceve Carlo Conti e i cantanti di Sanremo 2026, è la prima volta nella Storia

Leggi anche: Carlo Conti ospite a Verissimo per la prima volta, l’ipotesi Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Carlo Conti sugli ascolti della prima puntata: Sono sereno

Aggiornamenti e notizie su Carlo Conti.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il saluto di Carlo Conti: Grazie a tutti per questi anni di Festival; Sanremo 2026, l'ultima conferenza stampa di Carlo Conti e Sal Da Vinci; Sanremo 2026, Carlo Conti: Ho chiesto e voluto io De Martino; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival.

Non comprare quei jeans: Carlo Conti scatena la polemica a Sanremo 2026, la replica sui socialCarlo Conti chiarisce la battuta sui jeans rivolta alla moglie durante la finale di Sanremo 2026. Dopo le polemiche, interviene sui social. donnaglamour.it

Sanremo 2026, quanto guadagna Carlo Conti e quanto spetta a conduttori e conduttrici da Pausini a Can YamanA poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, torna la curiosità su compensi e cachet. Per Carlo Conti si parla di oltre mezzo milione di euro ... virgilio.it

Carlo Conti tira le somme a fine Festival. Il commento sul passaggio di testimone a Stefano De Martino e il chiarimento sulla battuta fatta alla moglie facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com