A Sanremo 2026, alcuni cantanti hanno registrato un aumento significativo di follower su Instagram. La crescita dei follower ha attirato l'attenzione sui profili dei partecipanti più seguiti durante l’evento. Questa corsa ai numeri social ha messo in luce i protagonisti che hanno riscosso maggiore interesse tra il pubblico online. I dati mostrano come le performance sul palco si riflettano anche sulla presenza digitale dei cantanti.

Non solo la vittoria sul palco: la crescita su Instagram rivela i veri protagonisti social di Sanremo 2026. Ecco i cantanti che hanno conquistato più follower durante la kermesse. La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci, ma per i cantanti in gara è già tempo di bilanci. Oltre alle vendite dei dischi e agli ascolti in streaming, negli ultimi anni è diventato fondamentale anche un altro dato: la crescita dei follower su Instagram. La classifica Spotify e i brani più ascoltati Nei giorni scorsi Spotify ha pubblicato la classifica dei brani più ascoltati sulla piattaforma digitale, dominata da Samuray Jay con "Ossessione", seguito da Sayf con "Tu mi piaci tanto" e da Ditonellapiaga con "Che fastidio!". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, boom social: ecco i cantanti che hanno guadagnato più follower

Sanremo 2026, i Big che hanno guadagnato più follower sui socialEcco chi sono i Big di Sanremo 2026 che hanno guadagnato più follower sui social dopo la partecipazione al Festival.

Leggi anche: Forbes, la classifica dei cantanti che hanno guadagnato di più nel 2025

SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA

Altri aggiornamenti su Sanremo 2026 boom social ecco i....

Temi più discussi: Sanremo, al Villaggio del Festival 2026 tanti big e boom social; BellaMa' 2025/26 - Sanremo 2026, boom social del Festival: il punto con Roberta Capua - 25/02/2026 - Video; Sanremo Human Index: 430 milioni di interazioni confermano boom social del Festival, Samurai Jay domina terza serata; Sanremo 2026 esplode sui social: finora 29 milioni di interazioni. I picchi con Elettra Lamborghini e Achille Lauro. Ma il più citato è un altro.

Sanremo 2026, boom social: ecco i cantanti che hanno guadagnato più followerNon solo la vittoria sul palco: la crescita su Instagram rivela i veri protagonisti social di Sanremo 2026. Ecco i cantanti che hanno conquistato più follower durante la kermesse. movieplayer.it

Sanremo 2026 sui social: 1,2 miliardi di visualizzazioni video, boom di nuovi follower per Sayf e DitonellapiagaLo ha rilevato Comscore per conto del Corriere. La clip con più «Mi piace»? La cover di «Asereje» portata sul palco dell'Ariston da Elettra Lamborghini ... corriere.it

Paolo Crepet shock contro Sanremo e Sal Da Vinci: viene giù tutto! Non si trattiene facebook

Talenti e storie d'Abruzzo a Sanremo - Parte 2 x.com