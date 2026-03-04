Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, sostiene l'intervento di riqualificazione della storica 'Area Paradiso', nel comune di San Pellegrino Terme, con un investimento di circa 9 milioni di euro che comprende la valorizzazione ambientale e ricettiva di un'area di 6 ettari nel cuore della Val Brembana. Il 'Progetto Paradiso', che comprende un'area boscata e due edifici storici in posizione panoramica, oggi in stato di abbandono, si propone di coniugare la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente con la tutela del paesaggio, mantenendo la riconoscibilità degli edifici già presenti e utilizzando materiali naturali, perfettamente integrati con l'ambiente circostante.