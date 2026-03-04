Sannicola dopo le richieste della Procura il sindaco rinomina assessore Piccione

Il sindaco di Sannicola ha deciso di rinominare assessore Piccione, seguendo le indicazioni della Procura di Lecce. La Procura ha avanzato l’ipotesi di un sistema legato all’ex sindaco, mentre l’amministrazione ha scelto di reintegrare in giunta la figura più contestata. La vicenda coinvolge quindi decisioni amministrative e richieste investigative senza ulteriori analisi o commenti pubblici.

Nonostante l'ipotesi di un "sistema" che farebbe riferimento all'ex primo cittadino, la scelta di Scorrano è quella di nominare una nuova giunta e di riaffidare un posto nell'esecutivo al suo predecessore SANNICOLA – Da un lato la Procura di Lecce che sostiene l'esistenza di un "sistema" che faccia riferimento all'ex sindaco di Sannicola, dall'altro l'amministrazione che sembra quasi voler far muro contro questa ipotesi, riportando in giunta proprio la figura più contestata. È destinata a far discutere e a generare nuove polemiche la decisione del sindaco di Sannicola, Graziano Scorrano, di riaccogliere nell'esecutivo il suo predecessore e vicesindaco in carica, fino all'inchiesta scoppiata nel luglio scorso, Cosimo Piccione.