Sanità istituito un tavolo provinciale tra Asl e sindacati Ecco il protocollo

Il 3 marzo presso la sede della Asl di Latina è stato firmato un protocollo tra l’Azienda sanitaria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. L’accordo prevede la creazione di un tavolo provinciale dedicato al confronto su interventi e programmi in settori sanitari prioritari. La firma segna l’avvio di un percorso di dialogo tra le parti per definire obiettivi condivisi nel settore sanitario locale.

