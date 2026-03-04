Sanità | 5,15 miliardi di euro e il Sud paga il prezzo

La sanità italiana vede uno stanziamento di 5,15 miliardi di euro, con il Sud che si trova a sostenere gran parte dei costi. La distribuzione delle risorse dipende da decisioni prese a livello nazionale, mentre la mappa della salute nel paese si sta modificando, evidenziando differenze territoriali persistenti. Questi cambiamenti si manifestano in modo evidente nella distribuzione delle strutture e dei servizi sanitari.

La mappa della salute italiana si sta riscrivendo sotto gli occhi di tutti, rivelando una geografia del bisogno che non conosce più confini amministrativi. Nel 2023, la somma dei flussi sanitari interregionali ha toccato il record storico di 5,15 miliardi di euro, un dato che segna un aumento del 2,3% rispetto all'anno precedente quando l'importo era fermo a 5,04 miliardi. Questo movimento di pazienti non è casuale ma risponde a una logica precisa: dove manca l'offerta adeguata, i cittadini sono costretti a cercare altrove le cure necessarie. L'impatto economico e sociale di questa mobilità si concentra in modo disomogeneo sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

“Sono stata curata gratuitamente come tutti gli altri. Difendiamo la sanità pubblica, è una delle cose più importanti che abbiamo.Stanno cercando di distruggerla, di smembrarla, di cancellarla.Non permettiamolo”. facebook

#Sanità. La camera iperbarica dell’ospedale di Vaio ( #Parma) raddoppia, via ai lavori per una seconda struttura: salgono a 28 i posti complessivi, con un finanziamento da oltre 1,6 milioni di euro. La #notizia regioneer.it/CameraIperbari… x.com