Sanità | 3.062 imprese a rischio con la nuova legge

Il 4 marzo 2026 a Palermo si è svolto un dibattito sulla riforma della programmazione socio-sanitaria e sui nuovi meccanismi di accreditamento previsti dalla legislazione nazionale. Secondo i dati, 3.062 imprese del settore sanitario sono considerate a rischio a causa delle modifiche legislative in corso. La discussione ha coinvolto operatori e rappresentanti di varie realtà del settore.

Il 4 marzo 2026, a Palermo, si è acceso un dibattito acceso sulla riforma della programmazione socio-sanitaria e sui nuovi meccanismi di accreditamento previsti dalla legislazione nazionale. Rappresentanti delle associazioni di categoria hanno lanciato un allarme specifico per le oltre 3.062 imprese siciliane del settore, temendo che i nuovi criteri possano favorire indebitamente le grandi aggregazioni a scapito delle piccole realtà territoriali. La preoccupazione principale riguarda la possibile perdita di continuità assistenziale per anziani e persone con disabilità se il sistema venisse stravolto da regole che premiano esclusivamente la forza patrimoniale. 🔗 Leggi su Ameve.eu La Manovra è legge, approvata alla Camera con 216 sì e 126 no. Meloni: “Risorse a famiglie, lavoro, imprese e sanità”La Manovra 2026 è legge: è stata infatti approvata alla Camera con 216 sì e 126 no. In Campania a rischio 125 Comuni montani con la nuova legge. Saggese: “Danneggiati i nostri territori”Con la legge voluta dal leghista Calderoli 125 comuni della Campania rischiano di perdere lo status di centro montano. How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Tutti gli aggiornamenti su Sanità 3 062 imprese a rischio con la.... Accreditamenti in sanità, con le nuove regole rischi per 3000 imprese sicilianeLa legge di riforma degli accreditamenti nel settore sanitario e sociosanitario mette a rischio la tenuta del settore in Sicilia, dove 3000 aziende rischiano di essere estromesse dagli affidamenti a s ... blogsicilia.it Sanità: mercato Ict verso 3 miliardi entro il 2026. Imprese chiedono nuove strategieSono 5 i pilastri strategici che Anitec-Assinform individua per una strategia nazionale di sanità digitale nel post Pnrr: innovazione tecnologica, semplificazione normativa, interoperabilità, accesso ... repubblica.it