Il premier spagnolo ha sottolineato che le guerre spesso scoppiano a causa di errori e reazioni impulsive, evidenziando come le escalation possano derivare da valutazioni sbagliate, incidenti tecnici o eventi imprevisti. Ha quindi invitato alla prudenza, spiegando che molte delle grandi crisi militari nascono da una catena di reazioni che sfuggono al controllo.

Le grandi guerre spesso esplodono per una catena di reazioni che sfuggono di mano, per valutazioni sbagliate, incidenti tecnici o eventi inattesi. È questo il monito lanciato dal presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, che ha invitato la comunità internazionale a imparare dalle lezioni della storia. Secondo il premier, in contesti ad alta tensione basta poco perché una crisi si trasformi in un conflitto su larga scala. Per questo motivo, ha sottolineato, non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone. Nel corso di una dichiarazione istituzionale pronunciata dal Palazzo della Palacio de la Moncloa, sede del governo spagnolo, Sánchez ha rivolto un appello diretto alle potenze coinvolte nel conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sanchez: “Le guerre nascono da errori e reazioni fuori controllo”

Var salva Sanchez nell'Atalanta-Borussia Dortmund: le reazioni della stampaNel contesto dei playoff di Champions League, la sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund ha presentato una moviola cruciale, con l’intervento del Var...

Iapozzuto (NdC): “Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove: le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi”“Da alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si...