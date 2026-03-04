Sánchez contro Trump scontro totale Spagna-Usa | No alla guerra ricordi come andò in Iraq? E il silenzio di Merz ora è un caso – I video

Il primo ministro spagnolo ha preso parola questa mattina dalla sede del governo di Madrid per rispondere a Donald Trump, in un confronto diretto che coinvolge le posizioni sulla possibile guerra in Iran. La tensione tra i due paesi si manifesta attraverso parole chiare e senza filtri, mentre il silenzio di un altro attore politico sta attirando l’attenzione. La discussione si concentra sul rifiuto della guerra e sui ricordi relativi all’intervento in Iraq.

È scontro aperto tra Spagna e Stati Uniti sulla guerra in Iran. Stamattina il premier Pedro Sánchez è salito sul palchetto degli annunci ufficiali della Moncloa, la sede del governo di Madrid, per rispondere per le rime a Donald Trump. Ieri il presidente Usa aveva ringhiato contro la Spagna per il suo rifiuto a concedere l’uso delle basi agli aerei da guerra americani, minacciando di tagliare ogni rapporto commerciale: «Hanno persone fantastiche, ma non hanno una grande leadership. Per il resto, non hanno assolutamente nulla di cui abbiamo bisogno. Quindi taglieremo ogni commercio con la Spagna», ha detto Trump dopo aver accusato Sánchez di essersi comportato in modo «ostile». 🔗 Leggi su Open.online

Scontro con Iran, Segretario difesa Usa Hegseth: "Non è una guerra infinita come in Iraq" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "La missione dell'Operazione 'Epic Fury' è focalizzata al massimo: distruggere i missili offensivi...

