Sánchez contro Trump scontro totale con gli Usa | No alla guerra ricordi come andò in Iraq? E il silenzio complice di Merz ora è un caso – I video

Il primo ministro spagnolo ha preso parola questa mattina alla Moncloa, ribadendo la posizione contro l'intervento militare in Iran e ricordando il passato intervento in Iraq. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra Madrid e Washington, con Sánchez che ha criticato pubblicamente Donald Trump. Sullo sfondo, il silenzio di un importante leader politico tedesco sta attirando l'attenzione, diventando un caso.

È scontro aperto tra Spagna e Stati Uniti sulla guerra in Iran. Stamattina il premier Pedro Sánchez è salito sul palchetto degli annunci ufficiali della Moncloa, la sede del governo di Madrid, per rispondere per le rime a Donald Trump. Ieri il presidente Usa aveva ringhiato contro la Spagna per il suo rifiuto a concedere l’uso delle basi agli aerei da guerra americani, minacciando di tagliare ogni rapporto commerciale: «Hanno persone fantastiche, ma non hanno una grande leadership. Per il resto, non hanno assolutamente nulla di cui abbiamo bisogno. Quindi taglieremo ogni commercio con la Spagna», ha detto Trump dopo aver accusato Sánchez di essersi comportato in modo «ostile». 🔗 Leggi su Open.online

Scontro con Iran, Segretario difesa Usa Hegseth: "Non è una guerra infinita come in Iraq" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "La missione dell'Operazione 'Epic Fury' è focalizzata al massimo: distruggere i missili offensivi...

«Non ripetiamo gli errori dell'Iraq, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi...

Iran, Sánchez a Trump: «Ci opponiamo a questo disastro». La posizione della SpagnaLa questione è se siamo o meno dalla parte del diritto internazionale e, quindi, dalla parte della pace, ha ribadito il premier spagnolo Pedro Sanchez ... italiaoggi.it

Sánchez dice no alla guerra di Trump e replica alle miancce: Non saremo compliciIl primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha replicato duramente a Donald Trump dopo le critiche rivolte alla posizione di Madrid, secondo cui le basi militari congiunte non possono essere utilizzate ... globalist.it

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, negli USA è diventato virale su X l’hashtag #SendBarron (“Mandate Barron”). Il riferimento è a Barron Trump, figlio del presidente Donald Trump: l’invito, chiaramente satirico, è quello di mandare lui a combattere. facebook

Sanchez replica a Trump e dà una scossa all’Europa: “In Iraq è iniziata così. No a un’obbedienza cieca e servile” x.com