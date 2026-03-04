Il sindaco ha annunciato una soluzione strutturale e definitiva per l’area abusiva di San Matteo. La notizia è stata comunicata durante la partecipazione ai funerali di Antonietta Berselli, un’anziana di 89 anni deceduta dopo essere stata investita sabato pomeriggio su via Nonantolana. Anche il Partito Democratico ha dato supporto alla linea dura sulla questione.

Soluzione strutturale e definitiva per l’area abusiva di San Matteo. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Mezzetti che ieri ha partecipato ai funerale di Antonietta Berselli, la donna di 89 anni travolta a bordo della sua auto sabato pomeriggio su via Nonantolana. "I responsabili dei fatti – ha detto il sindaco a margine delle esequie – che hanno causato la morte della signora Antonietta Berselli sono stati tutti individuati e il conducente dell’auto è stato arrestato. Ora ci aspettiamo che la giustizia abbia tempi rapidi e che assicuri la certezza della pena per chi si è macchiato di questo crimine. Il Comune intende costituirsi parte civile nel futuro processo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Matteo, verso la chiusura. Mezzetti: "Soluzione definitiva". Anche il Pd per la linea dura

