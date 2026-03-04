A 800 anni dalla morte di San Francesco, il Comune di Montemurlo e la Fondazione Cdse hanno avviato un corso dedicato alla sua vita. L'iniziativa intende approfondire la figura del santo attraverso incontri e attività specifiche. Il percorso è aperto a chi desidera conoscere meglio la storia e le opere di San Francesco, offrendo un’opportunità di approfondimento e di riflessione sulla sua eredità.

A 800 anni dalla morte di San Francesco, il Comune di Montemurlo e la Fondazione Cdse, con la collaborazione della Fondazione Tuttoèvita Ets, propongono "San Francesco nel suo tempo, nella storia, nell’arte", un ciclo di incontri che affronta la figura di Francesco e la sua spiritualità nel contesto storico dell’epoca ma anche nelle letture che sono state fatte del personaggio e del suo messaggio nei secoli successivi, andando ad analizzare anche le restituzioni nell’arte e nel cinema. Un percorso che porterà i partecipanti a scoprire il Francesco santo, il rivoluzionario, il profeta e l’uomo, il precursore del pacifismo. Non a caso l’iniziativa si lega alle iniziative di “Montemurlo città della pace”, inaugurate dal primo Forum della pace che si è svolto lo scorso 31 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco: la vita. Corso per conoscerlo

