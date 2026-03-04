San Benedetto | 1500 firme bloccano la vasca di sabbie

A San Benedetto del Tronto, circa 1500 firme sono state raccolte per bloccare la vasca di sabbie nel porto. La questione riguarda le operazioni di dragaggio e ha portato il consigliere regionale Enrico Piergallini a intervenire con una presa di posizione decisa. La mobilitazione mostra il coinvolgimento della comunità sulla gestione delle attività portuali.

La questione delle sabbie dragate nel porto di San Benedetto del Tronto ha scatenato una reazione immediata e determinata da parte del consigliere regionale Enrico Piergallini. La proposta di realizzare una seconda vasca di colmata, destinata allo stoccaggio dei materiali provenienti dai fondali portuali, è stata contestata con forza per evitare che il territorio diventi un deposito per i rifiuti degli altri porti marchigiani. L'iniziativa politica si inserisce in un contesto di forte opposizione civica, sostenuta da oltre 1500 firme raccolte contro il progetto. L'intervento previsto prevederebbe la costruzione di una struttura di circa 23.