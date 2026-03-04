Samsung privacy display potrebbe compromettere la qualità dell’immagine sul galaxy s26 ultra

Samsung ha annunciato che il nuovo display privacy del Galaxy S26 Ultra limita la visibilità dello schermo alle angolazioni frontali, influenzando la qualità dell’immagine percepita dall’utente. La funzione, pensata per garantire maggiore riservatezza, modifica il modo in cui il display viene visualizzato, rendendo meno nitide le immagini viste da altre angolazioni. La modifica riguarda specificamente il modello Galaxy S26 Ultra.

l’innovativa funzione privacy display introdotta con il galaxy s26 ultra modifica l’esperienza visiva, limitando la visibilità del display alle sole angolazioni frontali. questo meccanismo, pensato per aumentare la riservatezza, può incidere sulla fedeltà dell’immagine e sulla nitidezza delle visualizzazioni, come emerso dai primi test e dai confronti pratici. la gestione del privacy display interrompe l’esposizione di determinate aree del pannello attraverso due tipologie di subpixel: pixel ristretti visibili solo frontalmente e pixel larghi che mantengono una resa normale da lato. all’attivazione, i pixel larghi vengono disattivati, lasciando visibile solo la porzione frontale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

