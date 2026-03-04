Salvini | bretella 2026 e 60 kg di droga sequestrati a Latina

Mercoledì 4 marzo 2026, nel territorio pontino, sono stati annunciati interventi infrastrutturali e sono state eseguite operazioni di sicurezza. Durante la giornata, sono stati sequestrati 60 chili di droga a Latina, mentre Salvini ha parlato della bretella prevista per il 2026. Sono stati registrati anche altri interventi ufficiali e operazioni di polizia in diverse zone della provincia.

Mercoledì 4 marzo 2026, il territorio pontino vive un giorno di grandi annunci infrastrutturali e operazioni di sicurezza. Il ministro Salvini ha presentato i cantieri per la bretella Cisterna-Valmontone, mentre le forze dell'ordine hanno operato ad Aprilia e Latina con sequestri e arresti. L'iniziativa più rilevante riguarda l'avvio dei lavori stradali entro il 2026 a Campoverde, una strada gratuita che collegherà due punti strategici. Parallelamente, si registrano episodi di criminalità comune e traffico di stupefacenti, oltre a decisioni amministrative sulla gestione dei rifiuti e sul ritorno di cittadini bloccati all'estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bretella Cisterna-Valmontone, Salvini a Latina. Lavori al via entro il 2026Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture insieme al presidnete Rocca e al commissario straordinario Mallamo presentano l'opera: "Non ci sarà...

