Salvini a Nola | tra l’opera da 30mila auto e il dolore per Domenico

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha partecipato all’inaugurazione dello svincolo di Maddaloni sull’Autostrada A30. Durante l’evento, ha rivolto un pensiero commosso alla famiglia di Domenico Caliendo, un bambino che ha vissuto un dolore personale. Sullo sfondo, si discute anche di un’opera per circa 30mila auto.

Matteo Salvini, nella sua veste di ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha rivolto un pensiero commosso alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo durante l'inaugurazione dello svincolo di Maddaloni sull'Autostrada A30. Il leader della Lega ha espresso dolore per la perdita del bambino deceduto dopo un fallito intervento al Monaldi, sottolineando come il luogo della cerimonia fosse più adatto a celebrare la vita che non un ufficio governativo. La presenza del primo cittadino in questo contesto funebre si è intrecciata con i festeggiamenti per un'opera infrastrutturale destinata a gestire 30mila auto al giorno, creando un contrasto tra la di un nuovo collegamento stradale e il dolore per una giovane vita spezzata.