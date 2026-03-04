Salvataggio 2026 | minori in torretta via libera fino a ottobre

Una nuova disposizione normativa permette agli assistenti bagnanti minorenni di operare nelle spiagge italiane fino al primo ottobre 2026. La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha sospeso temporaneamente l’obbligo di essere maggiorenni per chi svolge questa mansione durante la prossima stagione balneare. La decisione riguarda esclusivamente il periodo fino a ottobre e interessa tutte le aree di balneazione soggette a questa normativa.

Una svolta normativa per la stagione balneare 2026 è stata sancita dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, che sospende l’obbligo della maggiore età per gli assistenti bagnanti fino al primo ottobre del corrente anno. Questa decisione, frutto dell’impegno di Sib Confcommercio, risponde alla cronica carenza di personale qualificato nei litorali italiani, garantendo al contempo la sicurezza dei bagnanti grazie a un bacino di giovani professionisti già formati. Il provvedimento non rappresenta una semplice deroga burocratica, ma uno strumento operativo per colmare il vuoto di manodopera nelle spiagge della Val di Cornia e oltre. La misura permette a nuotatori abili, pur essendo minorenni, di svolgere attività di salvataggio sotto la supervisione di colleghi veterani e concessionari storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

