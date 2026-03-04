Salute inclusione e contrasto alle fragilità | la strategia della SdS Alta Val di Cecina Valdera per il 2026

La Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera ha presentato la strategia per il 2026, focalizzata su salute, inclusione e contrasto alle fragilità. Il piano prevede azioni rivolte alla promozione del benessere attraverso la prevenzione, iniziative per ridurre le disuguaglianze sociali e sanitarie, e supporto specifico a genitori, bambini, adolescenti e giovani.

Promuovere la salute e il benessere attraverso la prevenzione, contrastare le diseguaglianze sanitarie e sociali mediante l'inclusione, sostenere la genitorialità e il benessere di bambini, adolescenti e giovani. Garantire centralità alla persona con disabilità, rafforzare la tutela della salute mentale, potenziare le reti territoriali e la partecipazione della comunità. Tutto questo in un contesto demografico caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e da un incremento delle situazioni di cronicità. Il 2026 rappresenta un anno strategico, segnato dalla conclusione e dalla rendicontazione dei progetti avviati con il...