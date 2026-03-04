Salute inclusione e contrasto alle fragilità | la strategia della SdS Alta Val di Cecina Valdera per il 2026

Da pisatoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera ha presentato la strategia per il 2026, focalizzata su salute, inclusione e contrasto alle fragilità. Il piano prevede azioni rivolte alla promozione del benessere attraverso la prevenzione, iniziative per ridurre le disuguaglianze sociali e sanitarie, e supporto specifico a genitori, bambini, adolescenti e giovani.

Promuovere la salute e il benessere attraverso la prevenzione, contrastare le diseguaglianze sanitarie e sociali mediante l’inclusione, sostenere la genitorialità e il benessere di bambini, adolescenti e giovani. Garantire centralità alla persona con disabilità, rafforzare la tutela della salute mentale, potenziare le reti territoriali e la partecipazione della comunità. Tutto questo in un contesto demografico caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e da un incremento delle situazioni di cronicità. Il 2026 rappresenta un anno strategico, segnato dalla conclusione e dalla rendicontazione dei progetti avviati con il... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Piano integrato di salute: confronto a Peccioli della Sds Alta Val di Cecina ValderaIl Pis è lo strumento di programmazione integrata e trasversale del territorio, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità.

Digita per trovare news e video correlati.