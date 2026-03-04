Salta l?appalto anti-processionarie il disinfestatore | Io sono allergico Il Comune di Ancona cambia in corsa la ditta

Il Comune di Ancona ha deciso di cambiare in corsa la ditta incaricata dell’appalto anti-processionarie, dopo che il disinfestatore ha dichiarato di essere allergico. La scelta è stata comunicata attraverso una determina pubblicata sul sito ufficiale del Comune, rendendo pubblica la modifica dell’incarico e i motivi alla base di questa decisione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi specifici del cambio.

ANCONA Se non fosse scritto nero su bianco in una determina, pubblicata oltretutto sul sito istituzionale del Comune, quasi si farebbe fatica a crederci. Potrebbe sembrare quasi una barzelletta, ma tra i pochi pregi della burocrazia c’è quello di non amare le boutade. Salta l’appalto conferito da Palazzo del Popolo per la raccolta e la distruzione dei nidi delle processionarie nei parchi pubblici di Ancona, assegnato a un’impresa del territorio all’inizio di febbraio. La ragione «Il titolare della ditta - scrivono i tecnici - ha comunicato l'impossibilità di proseguire l'esecuzione contrattuale per sopravvenuti gravi motivi di incompatibilità con l'attività principale del servizio». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

