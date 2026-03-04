Salita del Costo | 33ª edizione 9,9 km di sfida a Roana

La 33ª edizione della Salita del Costo si svolgerà a Roana dal 10 al 12 aprile 2026. La gara di automobilismo prevede una corsa di 9,9 chilometri lungo un percorso che attraversa le strade della località. L'evento rappresenta una tappa importante nel calendario delle competizioni italiane dedicate alle salite automobilistiche. La manifestazione coinvolge equipaggi e appassionati provenienti da diverse regioni.

Il calendario dell'automotivismo italiano si accende con la conferma della 33ª edizione della Salita del Costo, fissata per il fine settimana che va dal 10 al 12 aprile 2026. L'evento, organizzato dall'Automobile Club Vicenza, si terrà a Cogollo del Cengio e nel comune di Roana, fungendo da primo appuntamento ufficiale della stagione delle cronoscalate nazionali. Si tratta di una gara valida sia per il Campionato Italiano Velocità Montagna girone Nord che per l'IRS CUP, confermando il ruolo di trampolino per i piloti emergenti. L'atmosfera è già tesa verso l'attesa: le operazioni di verifica sportiva e tecnica sono programmate per il venerdì 10 aprile a Caltrano, mentre la segreteria di gara avrà sede a Mosson. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salita del Costo: dal 10 al 12 aprile la 33ª edizioneSalita del CostoAnche quest'anno la cronoscalata organizzata da ACI Vicenza sarà la prima della stagione in Italia e sono attesi i protagonisti del IVM Nord e ...

33ª SALITA DEL COSTO – EDIZIONE 2026 È ufficiale: la 33ª Salita del Costo torna nel 2026 con una nuova edizione pronta a regalare spettacolo, passione e motori lungo uno dei tracciati simbolo del territorio vicentino. Una gara che affonda le sue radici facebook