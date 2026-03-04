Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il cantante Sal Da Vinci ha segnalato un profilo social chiamato

Sal Da Vinci ha denunciato sui social una truffa che sfrutta il nome del brano con cui ha vinto Sanremo 2026. Si tratta del sito “Per Sempre Si Shop” che non ha nulla a che fare con il cantante. L’artista ha sottolineato che non esiste alcun merchandising sulla canzone, “si tratta di una fake creata per sciacallaggio”. Anelli e diversi articoli sono andati ugualmente sold out. La truffa denunciata da Sal Da Vinci Sulle Instagram Stories, ora non più visibili, il cantante Sal Da Vinci ha avvisato i follower di fare “attenzione“. “Sta circolando un sito chiamato ‘per sempre si shop’ che utilizza il nostro nome e la nostra immagine”, si legge nel post. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sal Da Vinci vittima di una truffa dopo Sanremo, anelli e collane a ruba sui social con voce replicata dall'AI

Usano la voce di Sal Da Vinci per vendere anelli di Per sempre sì: l’inganno dopo la vittoria a SanremoÈ spuntato sui social un anello che sembra in tutto e per tutto simile a quello che Sal Da Vinci ha regalato ad alcune persone a Sanremo.

Sal Da Vinci smaschera truffa: anelli fake e video AI ingannano i fanUna truffa digitale ha preso di mira i fan del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, sfruttando l'immagine del cantante Sal Da Vinci per vendere...

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo, Gianna Fratta boccia testo e melodia della canzone di Sal da Vinci: Siamo spacciati, sono affranta - FoggiaToday; Sal Da Vinci a Sanremo: dal successo di 'Rossetto e Caffè' alle controversie; Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga; Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In, la reazione dopo l'incidente: Ora finiremo su tutti i Tg.

Sal Da Vinci vittima di una truffa dopo Sanremo, anelli e collane a ruba sui social con voce replicata dall'AISal Da Vinci ha denunciato il profilo Per sempre sì Shop, si tratta di una truffa che sfrutta il nome del brano vincitore di Sanremo ... virgilio.it

Sal Da Vinci, dalla canzone scandalosa a 13 anni al video con Ambra: il passato che torna viraleNel giro di una settimana Sal Da Vinci è passato da essere il cantante di Sanremo 2026 su cui nessuno contava e che in pochi prendevano sul serio, a quello diventato onnipresente su ogni social possib ... rds.it

Sal Da Vinci ha deciso di spostare la festa per la vittoria di Sanremo per i funerali del piccolo Domenico facebook

Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com