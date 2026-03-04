Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, sui social sono tornati a circolare vecchi video di Sal Da Vinci. In uno di questi, il cantante si rivolge a Ambra Angiolini, dicendo: “Sei bellissima, non ho capito niente, guardavo solo te”. Il video, risalente a un passato remoto, è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione degli utenti online.

Da quando Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, sui social è tutto un rimbalzare di vecchi video che lo riguardano, soprattutto perché la sua storia, per molti, è ancora piuttosto sconosciuta. Tra questi ce n’è uno che risale al 1995. Sal a quei tempi ha 25 anni ed è ospite a Non è la Rai. Ambra lo intervista brevemente prima che lui inizi a cantare, e a colpire è il siparietto tra i due, in cui l’artista sembra fare il cascamorto con la padrona di casa. “Com’è cantare dal vivo” gli domanda Ambra. Ma Sal è assorto nei propri pensieri: “Sei bellissima, sono stato invaso” risponde. “Che cosa avevi detto? Non ho capito niente, guardavo solo te“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci ‘perde la testa’ per Ambra Angiolini: “Sei bellissima, non ho capito niente, guardavo solo te”: il video rispunta dal passato e diventa virale

Sanremo 2026, Sal Da Vinci insegna a Tredici Pietro a scaldare la voce: il video virale dal backstageNon sempre la magia di Sanremo si consuma solo sotto i riflettori del palco dell’Ariston.

“Non ho la pancia, pensa a te”: il bisticcio tra Valentino e l’ex compagno diventa virale (VIDEO)Del documentario Valentino: The Last Emperor, esclusivo dietro le quinte sulla quotidianità dello stilista, a quasi quindici anni dall’uscita, una...

Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci

Temi più discussi: Quando Sal Da Vinci perse la testa a Non è la Rai (ed era già marito e papà): Sei bellissima, non ho capito niente; Sanremo, pagelle terza serata: Brancale fa venire giù l'Ariston (8), Samurai Jay disastro (3), Sayf perde credibilità (5), Sal Da Vinci...; Sanremo: le emozioni di Sal Da Vinci, Samurai Jay e Mara Sattei; Sanremo, trionfa Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci, un video del 1995 torna virale: il cantante perde il filo guardando Ambra Angiolini: Sei bellissimaUn video del 1995 torna virale: Sal Da Vinci, ospite di Non è la Rai, resta senza parole davanti ad Ambra Angiolini. La scena fa sorridere ancora oggi. Un filmato di quasi trent’anni fa sta circolando ... msn.com

Quando Sal Da Vinci perse la testa a Non è la Rai (ed era già marito e papà): «Sei bellissima, non ho capito niente»Nel mare magnum dei video nostalgia che rimbalzano sui social, ce n’è uno (sgranato) che sta facendo sciogliere cuori e strappando sorrisi ... msn.com

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha superato la gara trasformandosi in un vero caso musicale facebook

Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com