sacro cuore o del cinema che converte il racconto di ciccotti

Da quando la televisione ha ampliato il genere inchiesta e reportage, il documentario tradizionale che si proiettava nelle sale cinematografiche è scomparso. Questo cambiamento ha modificato il modo in cui vengono presentate le storie e le tematiche, portando gran parte della produzione documentaristica a essere trasmessa in televisione piuttosto che al cinema. La trasformazione ha coinvolto diversi autori e tematiche, lasciando il pubblico con una diversa esperienza visiva.

Il docu-film francese Sacro Cuore, di Sabrina e Steven. J. Gunnell è la storia della devozione al Sacro Cuore di Gesù, dalle rivelazioni alla suora Maria Margherita Alacoque, attraverso miracoli e conversioni, sino ad oggi. Ricco di forti testimonianze, di giovani e adulti, è un racconto dal ritmo teso, che arriva dritto al cuore di credenti e non-credenti, in cui tre generi cinematografici sono abilmente intrecciati: film-intervista, documentario, fiction

