Luke Donald è stato nominato capitano della squadra europea di Ryder Cup per la terza volta. L'inglese ha già guidato la squadra a due vittorie, una a Roma nel 2023 e l’altra a New York nel 2025. La prossima edizione si terrà nel 2027 in Irlanda, dove Donald guiderà di nuovo la squadra europea contro gli Stati Uniti.

L'ha già vinta due volte, perché non provarci anche la terza? Dopo un po' di attesa la scelta è finalmente stata fatta: Luke Donald è stato nominato capitano europeo per la Ryder Cup 2027 che si terrà all'Adare Manor di Limerick, in Irlanda. La sfida biennale agli Usa, il torneo a squadra più importante del panorama golfistico mondiale, celebrerà il suo centesimo anniversario il prossimo anno e Donald potrà scrivere ulteriormente la storia cercando di diventare il primo capitano a guidare una squadra della Ryder Cup a tre vittorie consecutive. Il 48enne inglese ha già guidato il Team Europe alla vittoria per 16½ - 11½ contro gli Stati Uniti al Marco Simone di Roma nel 2023 e alla vittoria per 15-13 a Bethpage, New York, lo scorso settembre: "Le ultime due Ryder Cup hanno significato molto per me e la mia famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ryder Cup, Luke Donald nominato capitano dell'Europa per la terza volta

Golf: su Sky e NOW la Ryder Cup con tutti i tornei del DP World TourTutti i tornei del DP World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf assieme ovviamente al torneo...

Golf: su Sky e Now Tv la Ryder Cup con tutti i tornei del DP World TourTutti i tornei del DP World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf assieme ovviamente al torneo...

Una raccolta di contenuti su Ryder Cup Luke Donald nominato capitano....

Ryder Cup, Luke Donald nominato capitano dell'Europa per la terza voltaL'ha già vinta due volte, perché non provarci anche la terza? Dopo un po' di attesa la scelta è finalmente stata fatta: Luke Donald è stato nominato capitano europeo per la Ryder Cup 2027 che si terrà ... gazzetta.it

Ryder Cup 2027: Luke Donald named Team Europe's captain for Adare Manor and chases historic three-peat over Team USALuke Donald will look to become the first European in history to win three Ryder Cups as a captain; Donald led Team Europe to victory over Team USA in Rome in 2023 and in New York in 2025; watch the 2 ... skysports.com