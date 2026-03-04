Russia Putin | prossime elezioni Duma anche in regioni ucraine annesse

Il presidente russo ha dichiarato che le prossime elezioni della Duma si svolgeranno anche nelle regioni ucraine annesse, segnando una novità per il processo elettorale. La decisione riguarda le aree considerate parte della Russia dopo l’annessione, secondo quanto comunicato ufficialmente. Le elezioni sono previste per un’ampia partecipazione delle regioni coinvolte e si svolgeranno come stabilito dal governo russo.