Russia Putin | prossime elezioni Duma anche in regioni ucraine annesse

Il presidente russo ha dichiarato che le prossime elezioni della Duma si svolgeranno anche nelle regioni ucraine annesse, segnando una novità per il processo elettorale. La decisione riguarda le aree considerate parte della Russia dopo l’annessione, secondo quanto comunicato ufficialmente. Le elezioni sono previste per un’ampia partecipazione delle regioni coinvolte e si svolgeranno come stabilito dal governo russo.
Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che le prossime elezioni della Duma si terranno per la prima volta anche nelle regioni ucraine annesse. Servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Salvini si prenota per il Viminale: "Se vinciamo le prossime elezioni...". E su Putin: "Non siamo in guerra con la Russia"
Putin prende in giro Zelensky ed elogia Trump: «Io e lui spesso d’accordo». Sulla Tv russa la mappa delle 5 regioni ucraine sotto Mosca – La direttaMentre l’Unione europea tira il freno a mano sull’utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l’Ucraina, Mosca gongola.
Baunov: Per i russi, la pace giusta è quella che vuole Putin. Ma anche i lealisti iniziano a farsi domandeSolo una minoranza vuole issare la bandiera russa a Kyiv. Intervista allo scrittore, diplomatico ed esperto di politica internazionale. Se ci fossero elezioni democratiche, non parleremmo più di am ... ilfoglio.it
Salvini: Io al Viminale? Se rivinciamo le prossime elezioni sicuramente non mi spaventa. E su Putin: Noi non siamo in guerra con la RussiaIntervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, Matteo Salvini torna a parlare di ministero degli Interni e delle sue prospettive politiche. Alla domanda sull’eventualità di un ritorno al Viminale, ... blitzquotidiano.it
