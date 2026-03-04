Ruggeri un doppio amaro Brucia la sconfitta in finale

Jennifer Ruggeri e Aurora Zantedeschi sono tornate ad Antalya, in Turchia, con l’obiettivo di difendere il titolo vinto poche settimane prima sulla stessa superficie. La finale si è risolta con una sconfitta per Ruggeri, lasciandola delusa e con un doppio amaro. La competizione ha visto le due giocatrici affrontarsi nuovamente nel torneo sul campo in terra rossa.

La storia non si ripete. O almeno, non questa volta. Jennifer Ruggeri e Aurora Zantedeschi erano tornate ad Antalya in Turchia con l’ambizione non nascosta di difendere il titolo conquistato poche settimane fa su questi stessi campi in terra rossa. Campi dove le due sono arrivate di nuovo fino in fondo, ma nell’ultimo atto la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur, classe 2004, e la slovacca Nina Vargova (2005) si sono rivelate più lucide nei momenti decisivi, imponendosi per 1-6, 7-6 (tiebreak a 3), 10-7 nel super tiebreak. Il percorso della coppia azzurra verso la finale era stato tutt’altro che agevole, quasi a voler far capire sin da subito che ripetere il successo di poco tempo fa non sarebbe stato una passeggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri, un doppio amaro. Brucia la sconfitta in finale Vero Volley, finale amaro. Sconfitta al tie-break. Novara resta un tabùNovara resta tabù per la Numia Vero Volley Milano, sconfitta per la terza volta dalle piemontesi in questa stagione. Per la Maceratese una sconfitta che brucia2 MACERATESE 1 (3-5-2): Negro, Morri, Pertosa, Vuillermoz, Esposito, Cissè (7’ st Agostini), Bolondi, Scarsella, Scimia, Odianose (4’ st De...