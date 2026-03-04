Al Teknowool Rugby Park, la Fiorini Pesaro Rugby ha ottenuto una vittoria contro i Caimani Viadana con il punteggio di 21-17, conquistando così quattro punti in classifica. Dopo il match, il tecnico ha commentato la prestazione come troppo discontinua, mentre il capitano ha definito il risultato “agrodolce”. La partita ha visto i giallorossi prevalere nel finale, portando a casa il successo.

Al Teknowool Rugby Park è la Fiorini Pesaro Rugby a portare a casa la vittoria. I kiwi giallorossi vincono 21-17 con Caimani Viadana e guadagnano 4 punti in classifica. Un match discontinuo per i pesaresi che restano con l’amaro in bocca non riuscendo a raggiungere l’obiettivo che si erano prefissati; una vittoria piena con punto di bonus. "La vittoria è l’unica cosa da salvare di questa partita – dice il tecnico giallorosso Marcelo Martino –. A volte la vittoria non è tutto, oggi non mi è piaciuto niente, sicuramente non abbiamo fatto quello che ci eravamo preposti. Siamo stati discontinui, ho visto una squadra spenta e un pacchetto di mischia più spento della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rugby serie A. Fiorini, vittoria agrodolce. Martino: "Troppo discontinui»

