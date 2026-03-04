Rugani prime critiche dopo l’esordio da dimenticare con la Fiorentina | Già non è un fenomeno se poi lo si fa giocare non al 100%…

Dopo l'esordio con la Fiorentina, Rugani ha ricevuto le prime critiche da parte di alcuni osservatori. Durante la partita contro l’Udinese, il difensore è stato messo sotto pressione e la sua prestazione è stata giudicata insoddisfacente. Alcuni commentatori hanno sottolineato che Rugani non è considerato un talento eccezionale e che giocare senza essere al massimo può aver influito sulla sua performance.

Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. L’indiscrezione Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Deme porta avanti i bianconeri! Tolto un penalty ai toscani INTERVALLO Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani, prime critiche dopo l’esordio da dimenticare con la Fiorentina: «Già non è un fenomeno, se poi lo si fa giocare non al 100%…» L’esordio da sogno di Arena con la Roma, entra e fa subito gol: il baby fenomeno che arriva da SydneyAntonio Arena, a soli 16anni esordisce con la maglia della Roma in prima squadra nella sfida di Coppa Italia contro il Torino. Rugani Fiorentina, esordio da incubo per l’ex difensore della Juve contro l’Udinese. Ecco che cosa è successoVicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera.