Il Governatore Di Rienzo ha visitato i Club Rotary sanniti, incontrando i presidenti Ceglia e Capoccia al Grand Hotel Telese. Durante la serata si è parlato di progetti di service, di iniziative rivolte ai giovani e delle fragilità sociali presenti nel territorio. L’evento ha riunito i soci in un momento dedicato alla condivisione di idee e alla promozione dei valori rotariani.

Una serata all’insegna della coesione, della progettualità e del profondo senso di appartenenza ai valori del Rotary International. Lunedì 2 marzo 2026, la prestigiosa cornice del Grand Hotel Telese ha ospitato la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2101 Angelo Di Rienzo, un evento di eccezionale rilievo istituzionale che ha visto la partecipazione congiunta del Rotary Club Valle Telesina e del Rotary Club Morcone – San Marco dei Cavoti. La visita del Governatore rappresenta il momento più alto della vita associativa di un Club: un’occasione di confronto diretto per tracciare il bilancio delle attività svolte e definire le linee guida per i futuri service a favore del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rotary, il Governatore Di Rienzo in visita ai Club sanniti

