rosa del deserto la ragazza che divenne la nazarita

Rosa del Deserto, conosciuta come la Nazarita, racconta di aver vissuto fin da bambina tra violenze, carestie e malattie. La sua vita, segnata da episodi di sangue e sofferenza, si apre a un nuovo capitolo quando finalmente incontra l’amore, arrivato in un momento inaspettato e tardivo. La sua testimonianza evidenzia un'esistenza segnata da eventi crudi e duri.

“Da quando veniamo al mondo non conosciamo altro che massacri, fame e pestilenze” Riassume così la sua esistenza la Nizarita, poco prima di aprirsi come mai prima all’amore giunto troppo tardi nella sua sanguinosa esistenza. In Jih?d, capitolo conclusivo del primo arco narrativo di Nero, cala la maschera dell’assassina infallibile che abbiamo visto seminare morte in Terra Santa, struggente rivelazione di una profondità emotiva percepita sotto la superficie, ma che solo in quel frangente drammatico sembra manifestarsi. Anche qui, un accenno delicato, quasi fosse un delitto per lei mostrare la sua interiorità, lasciandoci però la sensazione che dietro quel volto di triste bellezza ci fosse una poesia fatta di cicatrici e sofferenza che chiedeva solo di esser scoperta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: “Rosa del deserto”: la storia di Nizarita, un’underdog nelle sabbie della Siria. L’ultimo fumetto dei fratelli Mammucari per la Sergio Bonelli

