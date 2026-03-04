Roncade | 27 giorni di arte con la mostra di Gianolla

A Roncade, il calendario culturale si apre mercoledì 4 marzo 2026 con l’inaugurazione di una mostra dedicata all’arte di Gianolla. L’evento durerà 27 giorni e sarà ospitato in una delle location del centro cittadino. La mostra propone una selezione di opere dell’artista, che saranno visibili al pubblico fino alla fine di marzo.

Il calendario di Roncade si apre domani, mercoledì 4 marzo 2026, con un appuntamento dedicato all'arte e alla cultura locale. Presso le sale del Municipio di Roncade verrà inaugurata alle ore 17:30 la mostra personale del pittore Renato Gianolla. L'iniziativa rientra nella rassegna organizzata dall'Associazione Artisti Trevigiani aps, resa possibile grazie al sostegno della Città di Roncade. L'evento vede la partecipazione attiva delle istituzioni locali, con l'introduzione affidata al sindaco Marco Donadel e la presentazione tecnica curata dal professor Oliviero Pillon. L'accesso è completamente per tutti i cittadini interessati a scoprire le opere esposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

