Romina Carrisi torna single | È finito l’amore con il padre di mio figlio

Romina Carrisi ha annunciato di essere tornata single, confermando la fine della relazione con Stefano Rastelli, padre del suo bambino di due anni. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche, in cui ha spiegato che la loro storia d’amore è terminata. La coppia, genitori di Axel Lupo, si è separata dopo un periodo di convivenza.

Amore al capolinea per Romina Carrisi e Stefano Rastelli, genitori di Axel Lupo nato due anni fa. La quartogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power ha annunciato la separazione nel salotto di “Verissimo”. “Purtroppo con il padre di Axel non siamo riusciti a trovare un punto di incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia – ha esordito – Per un anno abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poter prometterci amore eterno”. La storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli era nel 2022 durante il programma di RaiUno “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone dove entrambi lavoravano in ruoli diversi. 🔗 Leggi su Perizona.it

“Fino all’ultimo ho cercato di proteggere lei, nostro figlio e il rapporto che avevamo costruito”. Con queste parole il regista Stefano Rastelli ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna Romina Carrisi durante la trasmissione Verissimo. facebook

L'ex compagno di Romina Carrisi: "Le sue accuse sono inaccettabili, mi batterò fino alla morte per i miei figli" x.com