Romina Carrisi torna single | È finito l’amore con il padre di mio figlio

Amore al capolinea per Romina Carrisi e Stefano Rastelli, genitori di Axel Lupo nato due anni fa. La quartogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power ha annunciato la separazione nel salotto di “Verissimo”. “Purtroppo con il padre di Axel non siamo riusciti a trovare un punto di incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia – ha esordito – Per un anno abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poter prometterci amore eterno”. La storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli era nel 2022 durante il programma di RaiUno “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone dove entrambi lavoravano in ruoli diversi. 🔗 Leggi su Perizona.it
“Fino all’ultimo ho cercato di proteggere lei, nostro figlio e il rapporto che avevamo costruito”. Con queste parole il regista Stefano Rastelli ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna Romina Carrisi durante la trasmissione Verissimo. facebook
L'ex compagno di Romina Carrisi: "Le sue accuse sono inaccettabili, mi batterò fino alla morte per i miei figli" x.com