Romano Canavese | 4 dimissioni Ferrero fuori arriva il commissario

A Romano Canavese, piccolo borgo dell’area metropolitana di Torino con 2.714 abitanti, sono state presentate quattro dimissioni da parte del sindaco uscente. Contestualmente, il primo cittadino è stato rimosso dall’incarico e al suo posto è stato nominato un commissario straordinario. La situazione ha portato all’assenza di un amministratore eletto in carica nel comune.

Il piccolo borgo di Romano Canavese, situato nell’area metropolitana di Torino e conteggiante 2.714 abitanti, si è svegliato stamattina senza un sindaco in carica. La caduta dell’amministrazione guidata da Oscarino Ferrero è il risultato diretto delle dimissioni simultanee di quattro consiglieri comunali avvenute ieri, 3 marzo, evento che ha reso impossibile la validità del Consiglio comunale con soli quattro membri presenti in aula. La crisi istituzionale ha portato alla decadenza della Giunta e all’imminente nomina di un commissario prefettizio da parte del prefetto di Torino, Donato Cafagna. Mentre l’ex primo cittadino annuncia l’intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni, i quattro consiglieri uscenti hanno motivato la loro scelta denunciando immobilismo politico e mancanza di trasparenza nella gestione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Figline e Incisa: arriva il commissario dopo le dimissioni del sindaco Pianigiani

