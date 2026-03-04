La stagione 20252026 vede la squadra di calcio Roma al sesto posto nel mondo per numero di spettatori presenti negli stadi. La passione dei tifosi della Roma si manifesta attraverso queste cifre, che dimostrano un grande seguito di pubblico. I dati ufficiali mostrano come questa squadra abbia attirato un numero significativo di spettatori durante le partite di questa stagione.

La passione dei tifosi della Roma non ha confini e a dirlo stavolta sono i numeri. In questa stagione 20252026, la Roma è diventata la sesta squadra al mondo per numero totale di spettatori allo stadio. Tra campionato e coppe, all’Olimpico sono passate ben 1.119.339 persone. È un dato pazzesco che ci mette subito dietro a colossi come Borussia Dortmund, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco e Benfica. Effetto Friedkin e il paragone con le rivali. Questo successo dipende tantissimo dal legame che si è creato con la proprietà: contro la Juve è arrivato il 78esimo sold out dell’era Friedkin, l’ennesimo tutto esaurito di una lunga serie. Se guardiamo alla media spettatori, la Roma è nona al mondo, mentre le milanesi sono poco più avanti (quinta e sesta). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma sesta al mondo per numero di spettatori

Checco Zalone batte anche se stesso: Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatoriZalone è ormai un fenomeno tutto italiano e sempre più inarrestabile al cinema, tanto da arrivare a battere perfino il suo precedente record che...

Tennis: impresa storica di Musetti, batte Rublev e diventa numero 5 al mondoAGI - Lorenzo Musetti in finale nel "Bank of China Tennis Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 700.

The ROMAN EMPIRE Why It Fell & Why America Should Be Worried

Contenuti utili per approfondire Roma sesta.

Temi più discussi: Quattordici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo, primo il Gemelli. Tra i pediatrici al top il Bambino Gesù; Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: la classifica; Al via la VI edizione della Scuola Politica Vivere nella Comunità con la lectio di Stefano Donnarumma; Ucraina - Spagna in Diretta Streaming.

Roma nel mondo al Maxxi, la capitale dialoga con le metropoli globali(di Laura Valentini) Roma a confronto con altre metropoli globali, da Parigi, a Londra, Istanbul, a Pechino, Mumbai, New York, in termini di spazio, mobilità, ambiente e società: è una delle chiavi di ... ansa.it

Roma nel mondo, la mostra al MAXXIDal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo presenta Roma nel Mondo, a cura di Ricky Burdett, una mostra che mette in dialogo la Capitale con le altre ... romatoday.it

Classifica spettatori 2025/26: Roma sesta al mondo con oltre un milione di tifosi all'Olimpico tra campionato e coppe (FOTO) bit.ly/4cslBgC #AsRoma x.com

Il riconoscimento è stato consegnato a Roma in occasione della sesta Giornata nazionale del personale sanitario. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della salute, Orazio Schillaci, e il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. Leggi la notizia completa facebook