Roma scontro tra due treni in via Prenestina | evacuati i passeggeri

Due treni Atac si sono scontrati intorno alle 11 in via Prenestina, lungo la tratta tra Termini e Centocelle a Roma. I passeggeri sono stati evacuati dalla zona dell’incidente e le autorità stanno gestendo la situazione. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. La circolazione ferroviaria sulla linea è temporaneamente sospesa.

Scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma. Tutto è successo intorno alle 11.30. I due convogli procedevano in senso contrario, lo scontro sarebbe avvenuto nel punto in cui i binari convergono in uno solo. A regolare il traffico di andata e ritorno, due semafori. Ancora non chiare le cause dell’incidente, sul posto stanno lavorando i tecnici; i passeggeri sono evacuati e al momento non risultano feriti. “Ho sentito un botto incredibile – racconta Claudia il cui appartamento affaccia proprio sui binari – mi sono affacciata e ho visto i due treni. Qualcosa non ha funzionato evidentemente. Ho visto le persone scendere, erano impaurite ma nessuno mi sembra si sia fatto male gravemente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, scontro tra due treni in via Prenestina: evacuati i passeggeri Leggi anche: Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in Andalusia Leggi anche: Roma, incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna Aggiornamenti e notizie su Roma scontro tra due treni in via.... Temi più discussi: Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia; Scontro frontale in fuga dalla polizia, uccisa una famiglia di tre persone; Roma, auto in fuga provoca incidente mortale: chi sono le tre vittime, tutte della stessa famiglia; Roma, ladri in fuga con un'auto invadono la corsia opposta e travolgono un'altra vettura in via Collatina. Sterminata una famiglia: tre morti. Roma, scontro tra due treni sulla Termini-Centocelle a Ponte Casilino: servizio interrottoScontro fra due treni oggi 4 marzo sulla linea Termini-Centocelle, a Roma. Due treni sono entrati in contatto dopo che uno dei mezzi è uscito dai binari. Il fatto all'altezza di via del Mandrione, ... roma.corriere.it Inseguimento a Roma finisce in tragedia: morti padre, madre e figlio nello scontro frontale con i fuggitiviInseguimento a Roma finisce in tragedia: tre morti in uno scontro frontale, arrestati i fuggitivi con jammer e attrezzi da scasso. blitzquotidiano.it Concluso il processo su una grossa piazza di spaccio da parte di un gruppo armato e con canali di approvvigionamento a Roma e nel reggino facebook Al Bioparco di Roma sono nati due Tamarini Imperatore x.com