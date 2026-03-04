Due treni Atac si sono scontrati all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma. L’incidente si è verificato lungo la linea urbana, coinvolgendo due convogli in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni o feriti. La circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa.

(LaPresse) Scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma. Tutto è successo mercoledì intorno alle 11.30. I due treni Atac procedevano in senso contrario, lo scontro sarebbe avvenuto nel punto in cui i binari convergono in uno solo. A regolare il traffico di andata e ritorno, due semafori. Ancora non chiare le cause dell’incidente, sul posto stanno lavorando i tecnici e i passeggeri sono evacuati e al momento non risultano feriti. “Ho sentito un botto incredibile – racconta Claudia il cui appartamento affaccia proprio sui binari – mi sono affacciata e ho visto i due treni. Qualcosa non ha funzionato evidentemente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina

Roma, scontro tra due treni in via Prenestina: evacuati i passeggeriScontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma.

Roma: scontro tra due treni Atac in zona Prenestina, al momento non ci sono feritiLo scontro sarebbe avvenuto nel punto in cui i binari convergono in uno solo. A regolare il traffico di andata e ritorno, due semafori. Ancora non chiare le cause dell'incidente ... rainews.it

Roma, scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina. «Ho sentito un botto incredibile»(LaPresse) Ecco le immagini dello scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma. Tutto è successo mercoledì intorno alle 11.30. Ancora non chiare le ... video.corriere.it

