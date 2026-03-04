A Roma, le commissioni Cultura e Bilancio hanno approvato una delibera per finanziare interventi di emergenza sulla Torre dei Conti, col pagamento stimato superiore a un milione di euro. La decisione è stata presa senza il voto favorevole della Lega, che ha espresso riserve. La spesa riguarda i lavori necessari dopo il crollo di una parte della torre, con l’obiettivo di riparare i danni causati dall’incidente.

Fabrizio Santori critica la spesa per il crollo della Torre dei Conti e chiede chiarezza sulle responsabilità. Le commissioni Cultura e Bilancio hanno recentemente espresso parere favorevole, seppur senza il voto della Lega, alla delibera che prevede la spesa per lavori di somma urgenza a seguito del crollo di parte della Torre dei Conti. Si tratta di una cifra considerevole, che, applicando il ribasso previsto, supera comunque il milione di euro, includendo già i 250 mila euro versati ai Vigili del fuoco. Questo importo, di notevole entità, verrà caricato sull’amministrazione e, di conseguenza, sui cittadini romani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega) su Torre Conti, ora chi paga? Oltre 1 milione euro per rimediare a disastro

Roma: Santori (Lega), su Torre Conti criticita’ erano note, ma allarmi ignoratiI documenti ufficiali acquisiti dalla Lega riguardanti la Torre dei conti, ottenuti attraverso l’accesso agli atti, “confermano che le criticità...

Casa: Santori (Lega), a Roma chi rispetta la legge vale quanto chi occupaI dati relativi alle assegnazioni delle case popolari nella città di Roma “sono inquietanti e testimoniano una deriva grave nelle politiche abitative...

Tutti gli aggiornamenti su Torre Conti.

Torre dei Conti, il Campidoglio stanzia 700mila euro per i lavori di ristrutturazioneI fondi approvati in una seduta della Commissione Bilancio la mattina del 4 marzo, si vanno ad aggiungere ai 250 mila già stanziati per i Vigili del Fuoco ... roma.corriere.it

La Torre dei Conti, sopravvissuta a tre terremoti, ora è sventrata da Pnrr (e indignati dell’ultima ora)È sopravvissuta a tre terremoti, a restauri invasivi e a quasi vent’anni di abbandono. Non al Pnrr. La Torre dei Conti, nel cuore di Roma, ha ceduto durante i lavori di restauro: gli stessi fondi che ... ilfattoquotidiano.it