Roma rapina a 81enne | arrestato somalo

Un uomo di 33 anni, di origine somala e senza fissa dimora, è stato arrestato a Roma dopo aver rapinato un'81enne. La polizia ha intercettato il sospettato poco dopo l'evento e lo ha fermato. L'arresto è stato effettuato nel pomeriggio di oggi, quando il 33enne è stato trovato in possesso di alcuni oggetti rubati. L'uomo ha precedenti penali e non ha opposto resistenza al momento dell'arresto.

Ha rapinato un anziano in strada a Roma. Non si è fatto troppi scrupoli un 33enne somalo, senza dimora e con precedenti, che ha messo a punto il proprio piano su Corso d'Italia. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 2 marzo. L'uomo, dopo aver puntato un 81enne, gli ha sottratto via il cellulare per poi scappare. La vittima, nonostante la situazione, ha avuto la forza di contattare il 112. Sul posto così sono sopraggiunti i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza. Scattata la nota di ricerca sulla scorta della descrizione del malvivente ricevuta dall'uomo, sono state perlustrate le zone circostanti, con il sospettato che è stato individuato nel giro di pochi minuti.