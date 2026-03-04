Roma | operazione di controllo su tutta la provincia

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ampia operazione di controllo su tutto il territorio della provincia di Roma. L’intervento ha coinvolto diverse aree, con verifiche e ispezioni mirate in vari punti della zona. L’obiettivo principale era monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica in tutta l’area.

Si è svolta un’ampia operazione di servizio di controllo del territorio su tutta la provincia di Roma. Questo intervento, coordinato dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, ha come obiettivo principale quello di contrastare e prevenire i fenomeni di illegalità e degrado che affliggono la Capitale. Dettagli sull’Operazione di Sicurezza. Nel dispositivo di sicurezza sono attivamente impegnati i carabinieri dei Gruppi di Roma, Frascati e Ostia. A questi si aggiungono assetti specializzati, tra cui le Api (Aliquote di primo intervento) e unità cinofile, le quali sono dedicate alla ricerca di armi e stupefacenti. Inoltre, un elicottero del Nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare sta sorvolando l’area per fornire supporto aereo e coordinamento dall’alto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

