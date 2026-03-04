Robinio Vaz, classe 2007, è al centro dell’attenzione nella Roma, ma il suo ruolo resta poco chiaro e il suo impatto in campo sembra limitato. Dopo aver attirato interesse come nuovo acquisto, il giovane attaccante non ha ancora trovato spazio stabile né ha mostrato prestazioni convincenti. La situazione attuale solleva molte domande tra tifosi e addetti ai lavori sulla sua presenza e sul suo sviluppo.

Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!» Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz!? Dentro al momento del nuovo acquisto, cosa non sta funzionando per il classe 2007

Robinio Vaz Roma, ora è ufficiale: il comunicato del club giallorosso e quale numero ha scelto il classe 2007Nato a Mantes-la-Jolie il 17 febbraio 2007, muove i primi passi nel calcio tra il Mantes e il Sochaux, prima di venire acquistato dal Marsiglia nel...

Robinio Vaz Roma, l’attaccante è arrivato in Italia: inizia l’avventura in giallorosso del classe 2007 – FOTOL’attesa è finita e i dubbi sono stati spazzati via: il calciomercato della Roma batte il suo primo, importante colpo di gennaio.

Contenuti e approfondimenti su Robinio Vaz

Temi più discussi: Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Quel peso dei 25 milioni…; Aspettando Vaz, la sorpresa è Venturino. C’è una Roma Under 23 che si fa largo; Aspettando Vaz, la sorpresa è Venturino: c'è una Roma Under 23 che si fa largo; Dopo Ghilardi Gasp vuole ripetersi: con la Cremonese chance per Vaz e Venturino.

Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Oltre 20 milioni di euro per... 64 minuti in campoLa Roma a gennaio ha deciso di investire su Robinio Vaz ben 20 milioni di euro di parte fissa, 3 di bonus facilmente raggiungibili e 2 un po' più. tuttomercatoweb.com

Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Quel peso dei 25 milioni…Che fine ha fatto Vaz? La mezz’ora giocata nel mese di febbraio, i 180 minuti consecutivi in panchina tra Cremonese e Juve e quel rimprovero di Gasperini per un atteggiamento non gradito durante il te ... corrieredellosport.it

Nel giorno del suo diciannovesimo compleanno, ripercorriamo la storia di Robinio #Vaz #ASRoma x.com

Buon compleanno Robinio Vaz Il 14 gennaio la Roma ha ufficializzato un colpo in prospettiva: Robinio Vaz, classe 2007, arrivato dal Marsiglia per 25 milioni di euro complessivi. Un investimento importante per un talento seguito da diversi top club europei. facebook