Roma | centro assistenza con cellulari smontati chiuso per 20 giorni denunciato titolare

A Roma, un centro assistenza per cellulari è stato chiuso per 20 giorni e il titolare è stato denunciato. Dietro l’attività, si trovava un laboratorio dove venivano raccolti dispositivi smontati, privi di parti essenziali o di elementi identificativi. La chiusura è stata disposta dalle autorità dopo le indagini sulla natura dell’attività svolta e sui dispositivi trovati.

Un centro assistenza per cellulari a Roma sospeso per 20 giorni dopo la scoperta di un laboratorio di dispositivi smontati e privi di identificazione. Dietro un centro assistenza per cellulari in attesa di riparazione, si nascondeva un vero e proprio laboratorio dedicato alla raccolta di dispositivi smontati, privi di componenti essenziali o di elementi identificativi. Per il titolare dell’esercizio è scattata la sospensione della licenza per un periodo di 20 giorni, disposta dal Questore, accompagnata dalla denuncia all’Autorità giudiziaria per ricettazione. Il controllo è stato effettuato in un negozio situato in via Alfredo Cappellini, formalmente adibito alla riparazione e alla vendita di telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

