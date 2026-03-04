Roma-Bologna di Europa League perché la trasferta è a rischio? Stop alla vendita dei biglietti

Durante la partita di ritorno degli ottavi di Europa League tra Roma e Bologna, in programma a Roma il 4 marzo 2026, si è deciso di sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti. La questione riguarda la presenza o meno dei sostenitori bolognesi in trasferta, ma al momento non sono state prese decisioni definitive. La situazione rimane quindi in sospeso, lasciando in attesa di ulteriori sviluppi.

Bologna, 4 marzo 2026 – A Roma, nel ritorno degli ottavi di Europa League, il Bologna avrà sì o no i suoi tifosi al seguito? Al momento, la decisione è sospesa, anzi, il “giudizio è sospeso”. Così si legge nell’ultima determinazione dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive che, dopo aver aperto soltanto parzialmente la trasferta ai tifosi giallorossi per la sfida d'andata del 12 marzo al Dall'Ara - negando la vendita dei biglietti in curva ospiti ai residenti di Roma e provincia, ma consentendola a tutti gli altri “extra provincia” ma in possesso di tessera del tifoso -, si è preso una sorta di pausa di riflessione sul match di ritorno - in programma il 19 marzo all'Olimpico - e sull'opportunità vendere biglietti senza limitazioni ai tifosi rossoblù nel settore ospiti dell'impianto capitolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

